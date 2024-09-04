月専用の大規模モデル発表、ＡＩを月探査に応用 【新華社貴陽9月4日】中国貴州省貴陽市でこのほど開催された2024中国国際ビッグデータ産業博覧会で、中国科学院地球化学研究所が電子商取引（EC）大手アリババグループのクラウドサービス阿里雲（アリクラウド）と共同で、世界初の月科学専用マルチモーダル大規模言語モデル（LLM）を発表した。莫大なデータの処理速度が向上し、月科学研究に新たなチャンスがもたらされる。