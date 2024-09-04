日本能率協会総合研究所は、高齢者をターゲットとするマーケティング活動を支援するための専門部署「高齢者マーケティング研究室」を設置し、多様なソリューションを提供中です。 日本能率協会総合研究所「高齢者市場攻略に向けた取り組み状況実態調査2024」 調査名：高齢者市場攻略に向けた取り組み状況実態調査調査期間：2024年7月5日〜7月19日調査対象：下記の条件をすべて満たす方を本調査対象とした。・20