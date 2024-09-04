世界に1つのオーダーフラワーケーキを製作・販売する「en ROSE(エンローズ)」が、2024年9月14日に宮城県美里町でグランドオープン！ 「en ROSE」グランドオープン  【店舗概要】店舗名 ： en ROSE(エンローズ)代表 ： 平元 円開店日 ： プレオープン2024年7月20日グランドオープン2024年9月14日所在地 ： 〒987-0015宮城県遠田郡美里町青生字的場11 エーデルワイスビル2Fアクセス ： 東北本線