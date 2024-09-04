Rampsが運営する『ensembles(アンサンブルズ)』は、「もっと暮らす」をテーマに、日本各地の暮らしや営みを体験できるクラブ活動やイベントを提供。2024年9月3日(火)、ensemblesは限定公開で運営していたアプリの公開版をリリースしました。 Ramps「ensemblesアプリ」 『ensembles(アンサンブルズ)』は、「もっと暮らす」をテーマに、日本各地の暮らしや営みを体験できるクラブ活動やイベントを提供中です。2024年9月3日