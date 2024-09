BACONは、見ているだけで可愛いフレンチブルドッグ、パグ、ボストンテリアにシーズーなど鼻ぺちゃ犬(短頭種)の合同写真展&物販展「鼻ぺちゃ展 2024 in 静岡」を2024年9月21日(土)〜10月6日(日)に静岡パルコ 2階 特設会場にて開催!静岡での開催は2020年以来4年ぶりの開催です。 BACON「鼻ぺちゃ展 2024 in 静岡」 企画展名: 鼻ぺちゃ犬の合同写真展&物販展「鼻ぺちゃ展 2024 in 静岡」開催日時: 2024年9月21日