11人組グローバルボーイズグループ・JO1（大平祥生、川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、鶴房汐恩、豆原一成、與那城奨）が4日、都内で行われた『LAPOSTA 2025』記者発表会に出席した。【写真】JO1、INI、DXTEENなど…『LAPOSTA』への出演が発表されたグループ「白石（しろいし）でも白石（しらいし）でも黒岩でもなく、白岩瑠姫です」とつかみのあいさつを決めた白岩。「社長の前髪が上が