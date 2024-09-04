近畿日本ツーリストブループラネットは、「2024近ツー夏売り」を8月22日から10月31日まで開催する。国内ダイナミックパッケージを対象として、旅行代金に応じて最大2万円を割り引く。旅行期間は10月1日から11月30日出発分。KNTポイントも併用できる。国内宿泊単体、国内旅行「日本の旅」商品、観光プラン、クラブツーリズム主催旅行商品、海外旅行商品は対象外となる。
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