イートアンドグループのナインブロックは9月3日、大阪王将公式通販サイトで、「かけるだけ!万能麻辣だれ」を発売した。【関連記事】大阪王将「夏のボーナス!超(SUPER)ジャンボ福袋」発売、餃子･焼売など7660円分入って5000円、抽選で全額現金キャッシュバックも通常価格は1本税込698円。大阪王将公式通販サイト本店のほか、楽天市場店、Amazon店、Yahoo!ショッピング店、dショッピング店、au PAYマーケット店、Qoo10店、ANA mall店