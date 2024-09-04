【ポケットモンスター テラリウムコレクション14】 12月23日 発売予定 価格： 1個1,320円 7,920円（1BOX） 【ポケモン 和の窓】 12月16日 発売予定 価格： 1個1,320円 7,920円（1BOX） あみあみは、リーメントのミニチュアフィギュア「ポケットモンスター