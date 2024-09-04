BTS（防弾少年団）のジンが、造語クイズなどのゲームで最弱王の一面を見せた。3日、BTSの公式YouTubeチャンネルには、「ソクジンの危険な招待」というタイトルで「走れソクジン」第4話の映像が掲載された。バラエティ番組「日曜日は楽しい」のトークショー「危険な招待」をパロディしたこの日のコンテンツには、キム・ドンヒョン、クァクチューブ、TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンがゲストとして参加した。この場でジンとクァクチ