元プロボクシング世界王者のタレント竹原慎二（52）と渡嘉敷勝男（64）が4日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。前夜（3日）に行われた井上尚弥（31）の世界4団体統一スーパーバンタム級防衛戦について解説した。番組オープニングで井上−ドヘニー戦のVTRが画面に流れた。MCハライチ澤部佑（38）から「ボクシングは昨日、最終的にはアクシデントもありましたが、井上選手、完勝と言っていいですか」