ドジャースの大谷翔平投手（３０）は３日（日本時間４日）に敵地アナハイムでのエンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数１安打１打点、２得点だった。打率２割９分２厘。チームは延長１０回の熱戦の末６―２で勝った。エンゼルスタジアムは２０１８年から６年間プレーした思い出の球場。３月のオープン戦でも訪れたが、公式戦は移籍後初出場だ。第１打席に入る外野の大型ビジョンは「ＷｅｌｃｏｍｅＢａｃｋＳＨ