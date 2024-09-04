◆米大リーグエンゼルス２―６ドジャース＝延長１０回＝（３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が３日（日本時間４日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でフル出場し、１点を追う３回１死一塁の２打席目に、昨季までの同僚の先発左腕・デトマーズから右翼線へ同点の適時三塁打を放つなど４打数１安打１打点だった。２１年の自己最多１００打点にあと１と迫る９