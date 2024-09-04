◇関西六大学野球秋季リーグ開幕節2回戦大商大9―2神院大（2024年9月4日南港中央）大商大が神院大を9―2で下して、開幕節の勝ち点を奪った。「5番・右翼」の春山陽登（2年）が連盟史上初の1試合3本塁打を記録した。初回1死一、二塁で右翼席へ3ランを放つと、2回2死二、三塁では左翼席への3ラン。6回先頭での四球を挟んで7回先頭で左翼席へのソロを決めた。1997年秋京産大・垣渕充洋が保持する連盟最長記録の3打数連