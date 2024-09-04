◇インターリーグドジャース6―2エンゼルス（2024年9月3日アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手（30）が3日（日本時間4日）、移籍後初めてエンゼルスタジアムに凱旋してエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で右翼線へ適時三塁打を放ち、チケットが完売して満員に埋まった古巣ファンの前で恩返しの一打となった。これがシーズン81本目の長打で自己最多を更新した。チームはタイブレークの延長10回に大谷が申告敬