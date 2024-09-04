【MLB】エンゼルス 2−6 ドジャース（9月3日・日本時間4日／アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。延長10回タイブレークで迎えた第5打席が申告敬遠となると、観客も総立ちで大ブーイングが起こる異様な光景となった。【映像】MVPコール一転…申告敬遠で場内騒然の瞬間3-2とドジャースが1点の勝ち越しに成功した10回延長タイブレーク、2死二塁と続くチャンスで大谷が5打席目を迎え