男が突然愛車に唾吐きかけその場から逃走…住人が恐怖語る 東京都・世田谷FNNプライムオンライン

男が突然愛車に唾吐きかけその場から逃走…住人が恐怖語る 東京都・世田谷

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東京都世田谷区で7月30日、迷惑行為が防犯カメラにとらえられた
  • 道路を歩く男が突然、住宅の駐車場にある車に唾を吐きかけたという
  • 男は立ち去り、住人の男性は男に見覚えがなく恐怖心を募らせているそう
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