ＰＬＡＮＴは１０連騰。同社は北陸地盤に大型ディスカウントストアを展開。７月下旬に発表した第３四半期累計（２３年９月２１日～２４年６月２０日）決算は売上高が前年同期比２．３％増の７３２億３８００万円、営業利益が同４４．６％増の１７億３２００万円だった。営業利益ベースで通期計画（２０億円）に対する進捗は良好だ。決算と同時に自社株買いの実施も明らかにした。株価は決算や自社株買いを評価する流