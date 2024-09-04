じゅわ～とだしが溢れる「だし巻き卵」。おいしいけれど、作るとなると火加減や巻くのが難しいですよね。で、こちらのレシピです。YouTubeチャンネル『DAIFUKU KITCHEN』で紹介されていた電子レンジで簡単に作れる「豆腐のだし巻き卵」。火加減も気にせず巻く必要もナシ。混ぜて温めるだけでOKなんですって。これなら忙しい朝や疲れて手抜きしたい夜にもラク～に作れちゃいますよね。さっそく作ってみます～！