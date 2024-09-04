株式会社タカラトミーアーツより、「NTT東日本 NTT西日本 公衆電話ガチャコレクション 番外編」（以下、番外編）が2024年9月上旬に発売されます。価格は1回300円（税込）で、全6種です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回発売される「番外編」は、NTT東日本とNTT西日本の協力で2019年にスタートした「公衆電話ガチャコレクション」の新ラインアップとしての登場。公衆電話の使い方や認知向上に向けたプロジ