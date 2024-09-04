大雨の影響で線路内に土砂が流れ込み、寸断していた北海道のJR石勝線の復旧作業が完了し、4日、4日ぶりに特急列車などの運行が再開されました。復旧したのは北海道のJR石勝線です。4日午前、4日ぶりに特急列車などの運行が再開されました。JR石勝線は先月31日、局地的な大雨の影響で川端―新夕張間の線路内に大量の土砂が流れ込み、札幌と帯広や釧路を結ぶ特急列車を含めた124本と農作物などを運ぶ貨物列車などが運休しました。道