自民党の茂木敏充幹事長（68）＝衆院栃木5区＝は4日、東京都内で記者会見し、党総裁選（12日告示、27日投開票）への立候補を正式に表明した。茂木氏にとって総裁選への挑戦は初めて。出馬表明は5人目で、過去最多の5人が出馬した2008、12年総裁選と並んだ。【写真まとめ】出馬する?しない?自民党総裁選「候補者」たち茂木氏は会見で「成長戦略による税収アップなどにより新たな財源を確保し、『増税ゼロ』の政策を推進する