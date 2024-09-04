●エンゼルス2−3ドジャース○＜現地時間9月3日エンゼル・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが延長戦を制し、今季最多貯金を「29」に更新。ムーキー・ベッツ外野手（31）が15号3ランを含む4打点の活躍を収めた。ドジャースは先制を許した直後の3回表、大谷翔平の適時三塁打で同点に追いつくと、続くベッツも適時打を放ち、すぐさま逆転に成功。しかし、1点リードの5回裏、先発ウォーカー・ビューラーが1番ウォー