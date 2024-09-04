AirTagをプラスチックごみとして出した結果、プラスチックのリサイクルが正しく行われていないことがわかったと環境活動家が報告しました。Texas woman uses AirTags to see where recyclable plastics REALLY end up - and is left speechless | Daily Mail Onlinehttps://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-13809473/Texas-woman-uses-AirTags-recyclable-plastics.htmlTexas resident used Apple AirTags to discover pl
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