【ソウル聯合ニュース】韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は４日、大統領室でニュージーランドのラクソン首相と会談し、２００６年に締結された両国の「２１世紀パートナー関係」を「包括的戦略パートナー関係」に引き上げる議論を加速させることで合意した。ニュージーランド首相が国際会議に合わせた形ではなく、２国間会談のため訪韓するのは２０１５年以来となる。両首脳は会談で▼貿易と経済協力▼科学・教育と人的交