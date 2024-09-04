4日午前9時10分ごろ、千葉県市原市白金町4丁目付近の国道16号で、道路が陥没していると、目撃者から110番通報があった。県警市原署によると、けが人の情報は入っていない。この陥没の影響で、国道は上下線とも通行止めとなっている。陥没した国道16号=2024年9月4日午後0時3分、千葉県市原市、朝日新聞社ヘリから、相場郁朗撮影市原署によると、通報時は海側にあたる上り線の2車線が陥没していたが、警察官が到着したあとに下り