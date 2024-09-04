コメの品薄状態が続くなか、江戸時代から続くせんべいの老舗が苦境に直面していました。【画像】原材料費2倍に「ウソでしょ」老舗の草加せんべい専門店コメ不足で苦境に直面■度重なるコメの値上げに「泣きそう」埼玉県の草加市民が愛してやまない「草加せんべい」。材料として使われているのは、全国で不足しているコメです。市民（50代）「草加市民としては不安。せっかくおいしいおせんべいをお手頃な価格で食べられた