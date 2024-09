日韓ボーイズグループKJRGL(カジャーグル)のプレデビュー・シングル「prologue〜the deepest blue」がリリースされ、1MILLIONのHARIMU(ハリム)のコレオによるミュージック・ビデオが公開となった。日本語で「くじら」(KUJIRA)、韓国語で「GOLAE」の単語をかけ合わせたKJRGLには、Kind (of) Just Right Good Luck(いい感じにうまくいきますように)という願いも込められ、日本人3名のAKIRA(アキラ)、KOUKI(コーキ)、RIKU