バルミューダは、スマートフォン「BALMUDA Phone」の販売と補償サービス「BALMUDA Phone Care」の新規登録受付を終了する。 バルミューダの公式ECや各ブランドショップ店舗でのBALMUDA Phoneの販売は9月30日で終了する。そのほか取扱店舗やソフトバンクモデルは在庫限りで販売を終える。SIMフリーモデル向けの補償サービス「BALMUDA Phone Care」は10月14日で新規登録の受付を終了す
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