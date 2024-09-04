◇ナ・リーグブルワーズ4−7カージナルス（2024年9月3日ミルウォーキー）ブルワーズのウィリー・アダメズ内野手（29）が3日（日本時間4日）、本拠でのカージナルス戦に「5番・遊撃」で先発出場。延長10回に適時打を放った。アダメズは9回の第4打席まで4打数無安打、3三振と快音が響かなかったが、4−3の延長11回2死二塁から適時二塁打を放ち、試合を振り出しに戻した。この適時打で100打点に達し、ナ・リーグ一番乗り