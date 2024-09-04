3日午後、ソウル麻浦（マポ）区上岩洞（サンアムドン）SBSプリズムタワーでSBS MTV「THE SHOW」の生放送が行われた。この日の放送には、1位を獲得したZEROBASEONEの他に、OH MY GIRL、元TREASUREのバン・イェダム、AB6IXのチョン・ウン、DRIPPIN、LUN8、RESCENE、FISTBUMP、ARrC、HORI7ON、台湾の人気ガールズグループGENBLUEらが出演した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご