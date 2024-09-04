米株価指数先物時間外取引売り一巡後は下げ縮小ダウ一時140ドル安 東京時間10:52現在 ダウ平均先物SEP 24月限40952.00（-66.00-0.16%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限5525.00（-16.75-0.30%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 24月限18921.25（-85.25-0.45%）