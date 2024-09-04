NTT DX パートナーとマクアケは8月1日より、地域メーカーの新商品開発を成功体験に変える「新商品プロデュース事業」を開始する。事業の柱となるのは「架空商品モール」と「新商品コンサルティング」というふたつのサービスだ。NTT DX パートナーが発表した「架空商品モール」と「新商品コンサルティング」○地域企業の新商品開発を支援する「新商品プロデュース事業」NTT東日本グループの一社であるNTT DX パートナーは、地域経済