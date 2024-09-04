1.第33回柔道整復師国家試験の概要 試験日2025年（令和7年）3月2日（日） 試験地北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県 受験願書の配布期間2024年11月中旬以降 受験願書は柔道整復研修試験財団に270円分の切手と申請書請求用紙を送付して取り寄せます（指定の請求用紙はこちら）。普通郵便の配達は日数がかかるため、余裕を持って請求してください。 受験に伴う配慮視覚、聴覚、音声