【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は3日、女子シングルス準々決勝が行われ、大会第2シードのアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）がパリ五輪金メダルで第7シードの鄭欽文（Zheng Qinwen、中国）に6-1、6-2で快勝し、4年連続の準決勝進出を決めた。サバレンカの四大大会（グランドスラム）4強入りは通算9回目。鄭には準優勝した前回大会の準々決勝と、優勝した今年の全豪オープン（Austr