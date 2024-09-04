ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１＝大橋）のファイトマネーは推定６４０万ドル（約９億２８００万円）だったと、海外メディアが報じた。２度目の防衛戦（３日）で元ＩＢＦ同級王者のＴＪ・ドヘニー（アイルランド）に７回ＴＫＯで勝利した?モンスター?について、米メディア「ボクシング・キングダム」は「井上のファイトマネーは急速に増加している。最新の報酬は６４０万ドルだった」と報じ