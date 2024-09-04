【山田美保子のミホコは見ていた！】８月３１日〜９月１日に放送された「２４時間テレビ４７」（日本テレビ系）が視聴率、募金額共に好調だったことが局内外で話題になっている。２０２３年１１月、系列の日本海テレビジョン放送が「２４時間テレビ」の寄付金などを約１０年間にわたり着服していたとして、元経営戦略局長の懲戒解雇処分を発表して以来、番組の存続さえ危ぶまれていた今回。加えて台風１０号が各地に甚大な被