米株価指数先物時間外取引下落、ナスダック0.5%安 東京時間09:51現在 ダウ平均先物SEP 24月限40951.00（-67.00-0.16%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限5524.25（-17.50-0.32%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 24月限18908.00（-98.50-0.52%）