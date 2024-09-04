お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（50）が4日までに配信された自身のYouTubeチャンネル「千原ジュニアYouTube」に出演。「めちゃくちゃ性格いい」2世タレントを明かした。今回は両親にお笑いタレントの明石家さんま、女優の大竹しのぶを持つタレントのIMALUをゲストに迎えた。ジュニアは「めちゃくちゃ性格いいもんな？ほんまに」とIMALUに振った。IMALUは「いわゆる“2世タレント”とかいう人たち、私も入ると思うん