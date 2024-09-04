【AFP＝時事】ウクライナ中部ポルタワ（Poltava）市で3日朝、ロシア軍によるミサイル攻撃で少なくとも51人が死亡、数百人が負傷した。ロシアの侵攻開始後2年半の間で、1回の攻撃による犠牲者としては最多級となった。ウクライナ当局によれば、軍事教育施設と、隣接した病院が被弾した。犠牲者のうち軍関係者と民間人の内訳は示されていない。救助隊が現在、がれきの撤去作業を進めている。ウォロディミル・ゼレンスキー（Volod