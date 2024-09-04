【AFP＝時事】ボクシング、4団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチが3日、有明アリーナ（Ariake Arena）で行われ、統一王者の井上尚弥（Naoya Inoue）が7回TKOでTJ・ドヘニー（TJ Doheny、アイルランド）を下し、王座防衛に成功した。試合後には、2025年に米ラスベガス（Las Vegas）で戦う計画も明かされた。試合は「モンスター」井上が開始直後から圧倒するとの戦前の予想だったが、ドヘニーはなかなか隙を見せず。それ