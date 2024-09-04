【週刊少年マガジン 40号】 9月4日 発売 価格：400円 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 40号」を本日9月4日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙&巻頭グラビアには、佐々木ほのかさんが登場。澤田コウ氏のコメディ作品「ゆめねこねくと」の新連載もスタートし、巻頭カラーを飾る。内山敦司氏の