夫「売れ残りなんて食えるか！」値引き商品に文句を言われカチン！ → 妻の仕返しに夫「マジかよ」ftn-fashion trend news-

「売れ残りなんて食えるか！」値引き総菜に文句言う夫にブチギレ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ある日、スーパーで値引きされていた総菜を食卓に出した女性
  • 夫に「売れ残りなんて食えるか！」と言われ、カチンときて家計簿を見せた
  • 夫が月10万円もギャンブルに使っていることを教えると、夫は反省したという
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