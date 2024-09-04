JR西日本によりますと、きょう（4日）午前8時32分頃、JR因美線・那岐駅～美作河合駅間で落石が発見されたため、現在、以下の区間で運転を見合わせています。 【運転見合わせ区間】JR因美線「智頭駅～美作加茂駅間」