オルビスは、表参道に構える体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」において、体験型アートイベント「BEAUTY OF MATERIAL」を8月31日〜10月20日までの期間で開催しています。開催に先立ちイベントの様子を見せてもらったので紹介します。「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」で開催中のアートイベント「BEAUTY OF MATERIAL」を取材してきた■美とアートをかけ合わせた期間限定イベントオルビスブランド初の体験型施設「SKINCARE LOUN