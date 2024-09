ロンドン交通局(TfL: Transport for London)は9月2日(英国時間)、「Cyber security incident - Transport for London」において、現在進行中のサイバーセキュリティインシデントに対処中と発表した。これまでのところ顧客データへの侵害はなく、運行サービスにも影響はないという。Cyber security incident - Transport for London○事案への対処現在、ロンドン交通局は関係政府機関と緊密に連携してインシデントに対応中とされる