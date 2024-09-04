車を強奪して逃走し、指名手配されていた64歳の男が逮捕されました。強盗と監禁の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の高橋和也容疑者（64）です。8月20日、富山市内の商業施設の駐車場で、70代の女性を脅して軽乗用車を運転させ、車と現金が入ったハンドバックを奪って、逃走した疑いが持たれています。車は岐阜県で発見され、高橋容疑者は全国に指名手配されていました。2日夜、富山駅前の商業施設にいたところを捜査員が発見