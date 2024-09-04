大谷翔平（30=ドジャース）が、ここ20試合で14盗塁と走りまくっている。【もっと読む】大谷が2026年WBC出場辞退の可能性。「絶対に避けたい」こと、とは？日本時間3日のダイヤモンドバックス戦は、自己最多タイの1試合3盗塁。すでにメジャー記録を更新している本塁打数と盗塁数は「44‐46」になり、シーズン「51‐54」ペース。本人は前人未踏の「50‐50」について、「1試合でも多くしっかりと出て、健康な状態で出られればチャ