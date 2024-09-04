大谷翔平（30=ドジャース）が、ここ20試合で14盗塁と走りまくっている。【もっと読む】大谷が2026年WBC出場辞退の可能性。「絶対に避けたい」こと、とは？日本時間3日のダイヤモンドバックス戦は、自己最多タイの1試合3盗塁。すでにメジャー記録を更新している本塁打数と盗塁数は「44‐46」になり、シーズン「51‐54」ペース。本人は前人未踏の「50‐50」について、「1試合でも多くしっかりと出て、健康な状態で出られればチャ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 岡田と不釣り合い? 朝ドラに批判
- 2. 脂身多すぎ? 話題に温野菜が回答
- 3. やす子触った? 男性の衝撃所持品
- 4. 45歳以上は知らない「新常識」
- 5. やす子「お触り被害」日テレ回答
- 6. 大けがの高山善廣 7年ぶり公の場
- 7. 「俺は知事」兵庫県知事に新疑惑
- 8. サッカーくじ 胴元大赤字の異常
- 9. 瀬戸朝香の家族写真に批判的な声
- 10. 「MEGA BIG」当せん確率256倍に
- 1. 脂身多すぎ? 話題に温野菜が回答
- 2. 「俺は知事」兵庫県知事に新疑惑
- 3. サッカーくじ 胴元大赤字の異常
- 4. 「MEGA BIG」当せん確率256倍に
- 5. 斎藤知事 時間外チャット2000件
- 6. 悠仁さまトンボ論文に不測の事態
- 7. 体調不良で座る女性に性的暴行か
- 8. 自慰行為強要 学生の凄惨いじめ
- 9. 逮捕の記者 同情の声が集まる訳
- 10. スリ常習アイドル クラブで出禁
- 1. 子ども向けに「残酷写真」批判
- 2. 麻生派疑惑「自民全体が真っ黒」
- 3. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 4. ホットドッグ早食い王 引退表明
- 5. 学生に体液付着か 逮捕後に笑み?
- 6. 高知県知事 心臓治療で入院
- 7. 男女4人でドライブ旅行 絶縁へ
- 8. 丸川氏がSNS復活「愚か者」の声
- 9. 奄美大島のマングース 根絶宣言
- 10. 妻は自死し子が失踪...父の後悔
- 1. レイプ犯死刑に 印州議会で可決
- 2. コンゴで脱獄未遂 129人が死亡
- 3. 全仏震撼のレイプ事件 夫に余罪
- 4. 旭日旗Tシャツで観光 中国で物議
- 5. ベッカム氏次男 サッカー断念か
- 6. 機内で粉からパン作り 米で呆れ
- 7. シンクホールに転落 捜索中止
- 8. 被告失神? 海外ムチ打ち刑の実態
- 9. 「無課金おじさん」が商標登録へ
- 10. NYで噂の日本人スシ・ボス 正体
- 1. 45歳以上は知らない「新常識」
- 2. 母死亡 葬儀で知った本音に娘涙
- 3. お米が消えた…代わりに売れた物
- 4. セリア大量閉店巡る反応に違和感
- 5. 「日本の部長」平均年収の実態
- 6. ヨーカドー閉店の「悲しい光景」
- 7. 「コイン精米機」副業で大モテか
- 8. 慈善番組で金儲け 批判に違和感
- 9. 1周直前に降車 山手線の料金事情
- 10. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 1. Wi-Fiパス忘れ「ここ見ればOK」
- 2. Amazonセールで売れた商品TOP15
- 3. 世界初 三つ折りスマホが発表か
- 4. Amazonで「BEAMS」が最大60%OFF
- 5. iPhone16 Pro 5倍光学ズームに?
- 6. 寝ながら携帯 スタンドの使用感
- 7. 大学の共通試験 呼び方で年バレ?
- 8. 【最終日】Amazon スマイルSALEで飲料…
- 9. 洗剤などがAmazonで最大35%OFFに
- 10. Amazonで防災グッズが最大42%OFF
- 1. 大けがの高山善廣 7年ぶり公の場
- 2. ビビる…角田夏実の水着姿に称賛
- 3. ブレイキン0点選手 公の場で謝罪
- 4. 水原被告が買い物 傍らに妻も?
- 5. 大谷が古巣へ 大歓迎に感動の声
- 6. MLBで衝撃 直近46戦42敗の大崩壊
- 7. 早田ひなの特攻発言 祖父が本音
- 8. バルセロナ新監督 居眠りに激怒
- 9. 尚弥「理想の終わり方ではない」
- 10. 五輪選手が入院 火つけられたか
- 1. 岡田と不釣り合い? 朝ドラに批判
- 2. やす子触った? 男性の衝撃所持品
- 3. やす子「お触り被害」日テレ回答
- 4. 瀬戸朝香の家族写真に批判的な声
- 5. 長渕剛に深刻事態 騒動が影響か
- 6. 悠仁さま 教諭の質問に硬直も?
- 7. 「がっかりした」澤部の発言波紋
- 8. 篠田麻里子 交際相手は現CEOか
- 9. 24時間TV「フワ」凸狙われていた
- 10. 粗品 老害とdisった大御所と対峙
- 1. 娘に「不細工」保護者にあ然
- 2. 略奪婚成功も同僚の本音に絶句
- 3. 値引総菜は嫌 夫の文句にカチン
- 4. 泊まる先を隠す娘 相手知り絶句
- 5. 頼んでないピザ 配達員が逆ギレ
- 6. 夫の弁当横取り 強引女子に反撃
- 7. 自業自得…不倫夫の惨めな末路
- 8. セレブ再婚でママ友激変…その後
- 9. 孫可愛いけど…義母の切実な本音
- 10. 素足で試し履き 靴店店員が悲痛