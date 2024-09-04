マレーシアの首都クアラルンプール市内で８メートルの深さのシンクホール（地すべり）が発生し、インド人観光客が転落てから１週間後に現地当局が捜索作業を中止した。２日（現地時間）、シンガポール日刊紙ザ・ストレーツ・タイムズなどによると、マレーシア政府は先月３１日、捜索および救助チーム、市民や周辺地域の安全問題などを考慮して９日間続けた捜索・救助作業を終了すると発表した。これに先立って、先月２３日午前、ク