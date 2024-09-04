窃盗犯は「上履き愛好家」として、名の知れた存在だった。日経新聞女性記者がストーカーで逮捕されるまで…大手紙男性記者との不倫関係は永田町で有名だった茨城県ひたちなか市の中学校で生徒の上履き13足を盗んだとして、同県日立市の無職、加藤徹也容疑者（52）が先月29日、窃盗と建造物侵入の疑いで同県警ひたちなか署に逮捕された。6月8日午前9時過ぎ、加藤容疑者は自宅から約20キロほど離れたひたちなか市立田彦中に侵